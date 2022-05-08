08.05.2022 21:46
Просмотров: 174
Обстріл селища Калинове Богодухівського району: двоє загиблих
Сьогодні російські військові здійснили артилерійський обстріл селища Калинове Богодухівського району.
Внаслідок обстрілу окупантів загинуло двоє чоловіків, повідомляє прокуратура Харківської області.
Пошкоджено десять житлових будинків, ще з десяток – зруйновано.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Досудове розслідування проводить СВ Управління СБУ в Харківській області.