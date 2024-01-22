Обстріли Харківщини: травмована літня жінка
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Уди Богодухівського району; Козача Лопань Харківського району; Огірцеве, Вовчанськ, Бударки Чугуївського району; Колодязне, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Ворог завдав авіаційних ударів біля населених пунктів Графське, Вовчанськ, Миколаївка Чугуївського району; Іванівка, Кислівка, Табаївка, Піщане, Вільхуватка Куп’янського району.
Вчора близько 09:30 окупанти обстріляли двома КАБами Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено будинок. Без потерпілих.
О 12:15 ворог завдав удару по селу Піщане Куп’янського району. Внаслідок обстрілу загинув 74-річний чоловік.
Близько 19:00 та 20:30 окупанти обстріляли село Вільхуватка Куп’янського району.
Тип озброєння – попередньо ФАБ. Травм зазнала 74-річна жінка. Потерпілу доставили до лікарні, стан середній. Пошкоджено 6 житлових будинків, магазин, будівлю підприємства.
ЗСУ відбили 7 атак ворога біля Синьківки Куп’янського району.
Внаслідок бойових дій на Харківщині знеструмлено 15 745 абонентів у 64 населених пунктах Ізюмського, Куп’янського, Богодухівського, Харківського та Чугуївського районів. Відновлення електропостачання триває.
Протягом доби на території Харківської області зведені групи вибухотехніків розмінували 2,5 га території, знищили 147 вибухонебезпечних предметів.