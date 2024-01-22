Обстріли Харківщини: травмована літня жінка

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Уди Богодухівського району; Козача Лопань Харківського району; Огірцеве, Вовчанськ, Бударки Чугуївського району; Колодязне, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Ворог завдав авіаційних ударів біля населених пунктів Графське, Вовчанськ, Миколаївка Чугуївського району; Іванівка, Кислівка, Табаївка, Піщане, Вільхуватка Куп’янського району.

Вчора близько 09:30 окупанти обстріляли двома КАБами Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено будинок. Без потерпілих.

О 12:15 ворог завдав удару по селу Піщане Куп’янського району. Внаслідок обстрілу загинув 74-річний чоловік.

Близько 19:00 та 20:30 окупанти обстріляли село Вільхуватка Куп’янського району.

Тип озброєння – попередньо ФАБ. Травм зазнала 74-річна жінка. Потерпілу доставили до лікарні, стан середній. Пошкоджено 6 житлових будинків, магазин, будівлю підприємства.

ЗСУ відбили 7 атак ворога біля Синьківки Куп’янського району.

Внаслідок бойових дій на Харківщині знеструмлено 15 745 абонентів у 64 населених пунктах Ізюмського, Куп’янського, Богодухівського, Харківського та Чугуївського районів. Відновлення електропостачання триває.

Протягом доби на території Харківської області зведені групи вибухотехніків розмінували 2,5 га території, знищили 147 вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости