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Обстріли Харківщини: внаслідок вибуху боєприпасу загинув чоловік

Обстріли Харківщини: внаслідок вибуху боєприпасу загинув чоловік

8 червня, о 1:50 зазнало обстрілів село Сеньково Куп’янського району.

Внаслідок ворожого обстрілу військовими рф пошкоджено приватний будинок, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

22:50 село Шевченкове Куп‘янського району. Внаслідок ворожого обстрілу з БПЛА пошкоджено автомобіль.

22:00 місто Куп’янськ. Внаслідок ворожого обстрілу військовими рф пошкоджено 4 приватні будинки. Постраждав чоловік.

14:08 Богодухівський р-н., Богодухівська ТГ, село Івано-Шийчене. Приватне домоволодіння. Внаслідок вибуху боєприпасу загинув чоловік.

13:20 Харківський р-н., Дергачівська громада, с. Козача Лопань. Внаслідок влучання БПЛА в цивільне авто постраждало 2 жінки. Госпіталізовані. 10:20 Харківський р-н., Циркунівська ТГ, село Руські Тишки. Пошкоджено газогін. Станом на зараз газопостачання у селі Руські Тишки, селі Черкаські Тишки та Циркуни відновлено.

На Харківському напрямку відбулося дві безуспішні атаки ворога в районі Вовчанська. Сили оборони продовжують проводити заходи щодо посилення оборонних позицій та рубежів.

На Купʼянському напрямку від початку доби відбулось вісім бойових зіткнень. Сили оборони успішно відбили сім атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Дружелюбівка та Греківка. Триває бій в районі Андріївки.

Всього із 10 травня евакуювали 11 тисяч 879 людей із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів.

Агентство Телевидения Новости

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