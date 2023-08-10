Обстріли Куп’янського району: правоохоронці показали наслідки

У ніч з 9 на 10 серпня російські військові обстріляли село Кіндрашівка Куп’янського району. Отримали поранення 41-річний чоловік та 39-річна жінка.

Також вночі ворог завдав удару керованою авіабомбою ФАБ-250 по Куп‘янську. Пошкоджено адміністративну будівлю, повідомляє прокуратура Харківської області.

10 серпня близько 7:30 окупанти повторно обстріляли Куп‘янськ: зазнали пошкоджень житлові будинки.

9 серпня ввечері російська армія обстріляла село Чернещина Ізюмського району. Пожежа охопила приватний будинок та господарську споруду. Також пошкоджено ферму.

Прокурори та слідчі поліції задокументували наслідки збройної агресії рф.

За процесуального керівництва Куп’янської та Ізюмської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости