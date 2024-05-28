Обстріли селища Борова на Харківщині: прокурори фіксують наслідки

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 27 травня близько 22:45 та 23:05 зс рф здійснили масовані обстріли селища Борова Ізюмського району.

Пошкоджено вісім багатоповерхівок, щонайменше 180 квартир та понад 50 приватних житлових будинків, а також гаражі, господарчі будівлі, автомобілі.

Отримав поранення 70-річний чоловік.

Попередньо, по населеному пункту ворог завдав ударів авіаційними боєприпасами та здійснив обстріли з РСЗВ.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Агентство Телевидения Новости