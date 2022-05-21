Обстрілів поменшало: рятувальники починають працювати у віддалених районах Харкова

В 9-поверхівці мікрорайону Горизонт на околиці Харкова Володимир з Тетяною прожили 20 років. Мешкали разом з дітьми та онукою. Ті з початком вiйни поїхали з міста, а пенсіонери відмовилися – тільки, коли Горизонт почали бомбити, переїхали до знайомих в тихiший район. 8 березня отримали звістку – в їхній будинок влучив снаряд. За кілька днів дiсталися додому подивитися на наслідки. Та такого жаху, кажуть, не очікували: квартира разом із меблями та усіма речами з 5 поверху впала на 3 – вибух знищив перекриття.

Тетяна

Открываем дверь железную, она целая. Открыли – вся наша квартира – вот она, сквозняком, на кухню дверь вырвало вообще.

З усієї квартири залишилися коридор, кухня та кімната онуки. Кажуть – бачите, батарея стирчить? То була наша вітальня.

Володимир

Это наша комната, зала которая считалась. Что там было? Два кресла, два дивана, телевизор, стенка польская. А у внучки в комнате остался шкаф и пенал. А вся стенка – она уже на 4 этаже. Ну, теперь уже на третьем.

У вцiлiлих помешканнях – уламки скла, бетону та меблів. Пенсіонери кажуть – то вони вже трохи прибрались, щоб хоч якось можна було пройти. У подружжя залишилися тільки паспорти та одежа, в якій вони зараз. Чоловік переймаэться через втрату колекції марок та зібрання книжок.

Володимир

Подписные издания. Дюма, Стивенсон, Уоллес, Кристи, Дрюон, Голон. Русская литература: и Пушкин, и Толстой, и Чехов…

В пошкодженому ворожим снарядом будинку працює ДСНС – проводять аварійно-рятувальні роботи, прибирають небезпечні фрагменти зруйнованих конструкцій. Начальник караулу 8ї пожарно-рятувальної частини Сергій Білоус виконує висотні роботи.

Сергій Білоус, начальник караулу 8ї ДПРЧ ДСНС Харківської області.

Нам необхідно було оцінити усі обставини, врахувати усі фактори. Тут головний фактор був – це газова труба, нам потрібно було її не зачепити. Після цього розпочали демонтаж.

Як точку опори під час роботи рятувальники обирають тренажер, який дивом вцілів на зруйнованому балконі. Нарешті небезпечна плита падає. Обстрілів у Харкові значно поменшало й рятувальники починають працювати у тих районах, куди раніше навіть не могли дістатися – це Горизонт, Роганський житловий масив та Пiвнiчна Салтівка. Щоденно в різних районах міста завали розбирають 5-6 підрозділів, каже речник ДСНС Харківської області Євген Василенко.

Євген Василенко, речник ДСНС Харківської області

Ми всі розуміємо, що попереду відновлювальні й аварійні роботи на Північні Салтівці, мікрорайону Салтівка. Там дуже кропітлива праця наших підрозділів буде. І будуть залучатися як підрозділи нашого гарнізону, так і додатково будуть направлені зведені загони з інших регіонів.

За останніми даними, в Харкові руйнувань зазнали більше 2 тисяч будинків – це майже третина житлового фонду.





Агентство Телевидения Новости