«Сегодня общий долг – не допустить возрождения нацизма, принесшего столько страданий людям разных стран. Необходимо сохранять и передавать потомкам правду о событиях военных лет, общие духовные ценности и традиции братской дружбы», - отметил путин и разослал свое поздравление главам стран Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, «ЛДНР», а также народам Грузии и Украины.

«Как и в 1945 году, победа будет за нами»» — еще одно заявление шизофреника Путина.

● предлагаем путину таки «не допустить возрождения нацизма» и самоликвидироваться.

Источник: https://t.me/u_now/47680

Новости портала «Весь Харьков»