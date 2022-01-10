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Очередной трамвайный «дрифт» в Харькове: НА ЮЖД сошел с рельсов трамвай

Очередной трамвайный «дрифт» в Харькове: НА ЮЖД сошел с рельсов трамвай

О происшествии сообщают харьковские телеграм-каналы.

Как стало известно изданию Вечерний Харьков из публикаций в городских телеграм-каналах, в районе ЮЖД сошел с рельсов трамвай, который ехал по маршруту №6. В результате происшествие движение трамваев временно парализовано.

По предварительной информации от очевидцев, в аварии никто не пострадал.

Напомним, что ранее так называемый трамвайный «дрифт» произошел в районе Конного рынка, в результате чего нескольких пассажиров пришлось госпитализировать в больницу.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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