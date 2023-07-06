Трамваї 3 та 6 на ходитимуть з 9 до 16

Рух трамваїв на пл. Сергіївській та вул. Полтавський Шлях, на ділянці від пл. Павлівської до вул. Конєва, буде припинений з 9:00 до 16:00 6 липня.

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов’язано з ремонтом трамвайної колії.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

№3: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Конєва – вул. Полтавський Шлях – розворотне коло «Залютине»;

№6: розворотне коло «602-й мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський –вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Павлівська – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – вул. Конєва – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Південний вокзал».

Джерело: https://t.me/now_kharkov/41698

Новости портала «Весь Харьков»