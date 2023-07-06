Транспорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:28
Просмотров: 72

Трамваї 3 та 6 на ходитимуть з 9 до 16

Трамваї 3 та 6 на ходитимуть з 9 до 16

Рух трамваїв на пл. Сергіївській та вул. Полтавський Шлях, на ділянці від пл. Павлівської до вул. Конєва, буде припинений з 9:00 до 16:00 6 липня.

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов’язано з ремонтом трамвайної колії.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

№3: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Конєва – вул. Полтавський Шлях – розворотне коло «Залютине»;

№6: розворотне коло «602-й мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський –вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Павлівська – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – вул. Конєва – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Південний вокзал».

Джерело: https://t.me/now_kharkov/41698

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Харківщина, 5 липня
05.07.2023 08:50    152
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 05 липня 2023 року
05.07.2023 08:10    171
Харківщина, 4 липня
04.07.2023 08:55    166
Харківський художник Гамлет перетворив на креативну картину транспорт ізюмських комунальників
04.07.2023 07:40    167
Мор риби в річці Уди під Харковом: загинули понад 2 тис рибин та 5 качок – держекоінспекція
04.07.2023 07:11    149
4 липня з 9:00 до 17:00 у Харкові трамвай №3 змінить маршрут через ремонт трамвайної колії.
04.07.2023 06:28    207
Харківщина, 3 липня
03.07.2023 08:38    206
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 03 липня 2023 року від ДСНС
03.07.2023 08:04    158
Nikolsky косплей фест вчера (ФОТО)
02.07.2023 09:17    347
Армія рф зруйнувала або пошкодила 30 спортивних будівель на Харківщини
02.07.2023 08:03    138
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 