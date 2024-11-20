Харківщина, 20 листопада

▪️ 13:16 м. Харків. Внаслідок обстрілу пошкоджено навіс АЗС та 1 автомобіль. Постраждали 10 людей.

На цю хвилину госпіталізовані пʼять постраждалих.

▪️ 20 листопада 05:15 військами рф завдано авіаудару (попередньо 1 КАБ) на відкритій місцевості поблизу села Чорноглазівка та 2 КАБ поблизу села Миронівка Золочівської громади.

▪️ 21:00 м. Куп’янськ. В результаті обстрілу ФАБ-1500 пошкоджено щонайменше 12 житлових будинків. Без жертв.

▪️ 15:00 — 15:35 м. Куп'янськ. Внаслідок серії обстрілів пошкоджено приватне домоволодіння, багатоквартирний будинок. Постраждали дві жінки 47 та 59 років.

▪️ 14:30 Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, м.Куп'янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлі 3-х підприємств.

▪️ 12:29 Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, м.Куп'янськ. Влучання БПЛА по відкритій території.

Поблизу Вовчанська на Харківському напрямку російські терористи п’ять разів штурмували позиції українських підрозділів. Ворог скидав авіабомби в районах Нескучного, Високої Яруги та Нової Козачої.

Одинадцять разів ворог атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку поблизу Кіндрашівки, Лозової, Петропавлівки, Загризового, Першотравневого та Кругляківки. Авіаційних ударів зазнали Петропавлівка та Лозова.

За добу евакуйовано з Куп’янського та Борівського напрямків 95 людей.

Джерело: https://t.me/synegubov/12152

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