Один загинув, двоє травмовані: наслідки підривів на мінах на Харківщині за тиждень

Протягом минулого тижня на Харківщині від ворожих мін загинула одна людина і двоє зазнали травм.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

14 листопада у селі Григорівка Ізюмського району стався підрив вибухонебезпечного предмета. Внаслідок вибуху загинув чоловік, 1990 року народження, інший 35-річний чоловік отримав численні поранення. Обидва чоловіки в момент вибуху їхали у легковому автомобілі.

15 листопада у полі поблизу селі Сороківка Харківського району на ворожій міні підірвався 42-річний чоловік. Внаслідок вибуху він залишився без ноги.

Наразі обидва постраждалі перебувають на лікуванні в медичних закладах.

За даними ДСНС, з моменту деокупації Харківщини трапилось 245 випадків підривів цивільних осіб на російських вибухівках і мінах. 50 людей загинула, 195 отримали травми і каліцтва. Переважна більшість випадків підривів на вибухонебезпечних предметах трапилась на територіях, які перебували в окупації, або там, де велись активні бойові дії.

Агентство Телевидения Новости