Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:02
Просмотров: 126

Один загинув, двоє травмовані: наслідки підривів на мінах на Харківщині за тиждень

Один загинув, двоє травмовані: наслідки підривів на мінах на Харківщині за тиждень

Протягом минулого тижня на Харківщині від ворожих мін загинула одна людина і двоє зазнали травм.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

14 листопада у селі Григорівка Ізюмського району стався підрив вибухонебезпечного предмета. Внаслідок вибуху загинув чоловік, 1990 року народження, інший 35-річний чоловік отримав численні поранення. Обидва чоловіки в момент вибуху їхали у легковому автомобілі.

15 листопада у полі поблизу селі Сороківка Харківського району на ворожій міні підірвався 42-річний чоловік. Внаслідок вибуху він залишився без ноги.

Наразі обидва постраждалі перебувають на лікуванні в медичних закладах.

За даними ДСНС, з моменту деокупації Харківщини трапилось 245 випадків підривів цивільних осіб на російських вибухівках і мінах. 50 людей загинула, 195 отримали травми і каліцтва. Переважна більшість випадків підривів на вибухонебезпечних предметах трапилась на територіях, які перебували в окупації, або там, де велись активні бойові дії.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 