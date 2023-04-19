Одна людина загинула через вибух газу у Красноградському районі

19 квітня о 16:00 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла у приватному будинку за адресою: Красноградський район, селище Сахновщина, вул. Корольова, 48. Попередньо вона виникла внаслідок вибуху газоповітряної суміші, яка утворилась всередині будинку. Також надійшла інформація про те, що в будинку під час вибуху мав бути його 65-річний господар.

До місця події відразу направили 3 пожежно-рятувальні відділення 55-ї Державної пожежно-рятувальної частини. На момент їх прибуття всі несучі конструкції будинку були зруйновані, він горів на всій площі у 80 кв. метрів. На гасіння вогню рятувальники подали 2 пожежних стволи. Одночасно тривали пошукові роботи і розбір завалів. Зрештою під ними було виявлено тіло загиблого господаря оселі.

О 16:20 відбулась локалізація пожежі, о 18:10 її ліквідація. До проведення пошукових робіт та пожежогасіння залучались 8 осіб особового складу та 3 одиниці техніки ДСНС.

Наразі правоохоронними органами проводяться оперативно-слідчі дії задля встановлення обставин трагедії.

Агентство Телевидения Новости