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Окупанти обстріляли Миколаїв касетними снарядами: є загиблі, багато постраждалих

Окупанти обстріляли Миколаїв касетними снарядами: є загиблі, багато постраждалих

Близько 17:30 російські війська завдали удару по Миколаєву.

Внаслідок влучання касетного снаряда 2 людей загинули, 12 отримали поранення, повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

Російські окупанти використали касетні снаряди, уточнив мер Миколаєва.  

«Вибух в районі зупинки громадського транспорту. Касетні снаряди. Є жертви. Працюють усі служби. Деталі потім», – написав Олександр Сєнкевич у Telegram.

Водночас, згідно його попередніх повідомлень, у місті з 17:29 до 18:06 тривала повітряна тривога.

Агентство Телевидения Новости

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