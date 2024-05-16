Окупанти обстріляли село на Харківщині касетними боєприпасами: п’ятеро поранених

16 травня окупанти завдали ударів касетними боєприпасами по селу Вовчанської громади.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Пʼятеро людей постраждали: двоє медиків, двоє водіїв, зазнав поранень начальник Вовчанської міської військової адміністрації.

«Посеред білого дня, коли від обстрілів рятуються десятки людей, працюють волонтери та цивільні екстрені служби», – написав Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости