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Окупанти обстрілювали Харківщину КАБами та ракетами: одна людина загинула, троє поранені

Окупанти обстрілювали Харківщину КАБами та ракетами: одна людина загинула, троє поранені

Протягом доби з 8 по 9 червня окупанти обстрілювали Харківську область з авіації, артилерії, мінометів, безпілотників, РСЗВ. Зафіксовані удари по Куп’янську, Дворічній, Руським Тишкам та ще шести населених пунктах.  

Про це повідомив начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко.

с. Руські Тишки. 8 червня внаслідок ворожого артилерійського обстрілу  пошкоджено будівлю амбулаторії.

с. Дубівка. 8 червня о 16:00 внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ пошкоджено приватні будинки, автомобіль.

с. Нова Козача. 8 червня близько 16:40 внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ пошкоджено приватні будинки.

с. Дубівка. 8 червня внаслідок ворожої атаки пошкоджено приватні домоволодіння.

с. Петро-Іванівка. 8 червня о 9:00 внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватний будинок та господарча споруда.

м. Куп’янськ. 8 червня о 9:50 внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ пошкоджено житлові будинки.

с. Дворічна. 8 червня внаслідок ворожого обстрілу поранена 55-річна жінка.

с. Хотімля. 8 червня близько 15:45 внаслідок ворожого авіаційного обстрілу двома КАБами пошкоджено ліцей, приватні будинки, магазин. Загинув 41-річний чоловік. Поранені 43 та 35-річні жінки.

с. Лосівка. 8 червня близько 16:00 військовими рф завдано удар керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілу пошкоджені приватні будинки, гараж, господарські споруди.

На місцях влучань ворожих снарядів працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки. Слідчі здійснили огляди місць подій, задокументували чергові злочини російських військових та відкрили кримінальні провадження, пов’язані зі збройною агресією рф.

Агентство Телевидения Новости

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