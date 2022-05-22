Окупанти під Ізюмом переодяглись в жіночі лосини

Контингент російських військових дуже різний. Деякі їхні угруповання викликають подив і навіть сміх. Наприклад, підрозділ, який «квартирується» у Радьківському клубі біля Бахтина, має настільки бідне забезпечення, що їхні вояки ходять у заношеному домашньому одязі, деяких чоловіків бачили навіть у жіночих лосинах, а замість берців носять галоші чи гумові капці.

Так характерузують рашистів у повідомленні Борівської селищної ради.

Але загальна ситуація у окупованих громадах далека від гумористичної, вона на межі гуманітарної катастрофи. В повідомленні йдеться, що

Окупаційні війська розосереджені по різних населених пунктах громади. За даними аеророзвідки, найбільша кількість живої сили і техніки противника наразі перебуває у малих селах Борівщини на перетині кордонів трьох областей (Харківської, Луганської і Донецької), а також у Шийківці, Чернещині, Підлимані, Пісках-Радьківських. Крім того, велика кількість ворожих військ проходить через громаду транзитом.

Живуть окупанти у закладах соціальної інфраструктури та деяких будинках місцевих мешканців. У Гороховатці на даху сільради встановили потужну антену.

Продовжують випилювати ліс. Окрім Підлиману, сосни пиляють також біля колишньої «шашличної» поблизу гороховатського містка.

ісцеві колаборанти, які з перших днів відчайдушно прислужують окупантам, не користуються повагою навіть у своїх «патронів». Так, у Першотравневому ще недавно один місцевий посіпака рашистів називав себе «новим старостою», водив їх по селу, показував, де і що можна взяти, розповідав усе про місцевих жителів, у кого які настрої та політичні погляди. Та зрадників не люблять ніде – окупанти вже відкрито шукають йому заміну, оскільки їхній «помічник» не користується повагою і авторитетом серед людей.

Загалом в громаді відносно спокійно, бойові дії не ведуться. Так само немає мобільного зв’язку та інтернету, гостро не вистачає ліків, немає можливості зняти готівку.

Виїхати з окупації на територію, підконтрольну українській владі, наразі неможливо, оскільки окупанти повністю закрили блок-пости на в’їзд і на виїзд там, де раніше був хоч якийсь шанс проїхати.

Агентство Телевидения Новости