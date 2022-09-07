Окупанти посилили терор у Куп`янску

У тимчасово захопленому Куп’янську, що на Харківщині, загарбники після ураження поблизу міста військової бази військ рф посилили перевірки населення.

Про це розповів кореспонденту Укрінформу заступник голови Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич.

«Останнім часом Збройні сили України дуже непогано відпрацювали по скупченню окупантів, відповідно вони починають більш прискіпливо ставитися до місцевих мешканців. Ретельно перевіряють телефони, вилучають телефони. Перевіряють, що люди знімають, що передають. Активізували вони цю роботу. Тому, звичайно, людям треба бути обережними. В цілому ситуація стає нервова, оскільки окупаційна «влада» розуміє, що спокійні дні для них уже десь позаду», – сказав Канашевич.

За його даними, законний мер Куп’янська Геннадій Мацегора, який від початку вторгнення перейшов на бік ворога, залишається у загарбників під вартою. Влітку його навіть виводили на громадські роботи в місті.

Наразі, як стало відомо агентству, війська рф від ранку закрили місто на в’їзд та виїзд, а також глушать уже і російський інтернет і зв’язок.

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