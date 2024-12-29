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Окупанти проводять "експропріацію" та "продразвєрстку"

Окупанти проводять експропріацію та продразвєрстку

На тимчасово окупованих територіях росіяни шукають «безгосподарчі земельні ділянки», щоб виставити їх на продаж — Центр національного спротиву (ЦНС).

Йдеться про захоплені землі Херсонської області. Наразі місцевий «зерновий оператор», який створили для примусового відбирання зерна у місцевих фермерів, формує списки земель власники яких залишили регіон через «визволителів», повідомляють у ЦНС.

"В наступному році окупанти планують виставити на продаж ці ділянки, тобто фактично хочуть відібрати їх у законних власників. Проте зауважимо, що будь-які документи видані РОА є юридично нікчемним і не мають законної сили", — йдеться у повідомленні.

Джерело: https://t.me/znua_live/183307

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