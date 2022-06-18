Окупанти розширюють географію обстрілів: на Харківщині вперше вдарили по селищу Фартушне

Сьогодні вночі із РСЗВ нанесли удари по Київському району Харкова. У будинку горіли балкони квартир 3 поверхів. Було влучання в одне з комунальних підприємств міста. Обійшлося без жертв, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

«У місто повертаються харків’яни. Важливо не втрачати пильність. Щоп’ятниці проводимо тренінги для населення (https://t.me/kharkivoda/5400). Вчимо, як вести себе під час обстрілів, як надавати медичну допомогу. Війна триває, маємо знати як захистити себе та рідних».

Росіяни протягом доби обстрілювали Циркуни, Дергачі, Золочівську громаду. Вночі вперше обстріляли село Фартушне. Ракета влучила у приміщення сільгосппідприємства. Жертв серед немає.

Протягом доби госпіталізовані 3 жителів – 2 з Первомайську, 1 – в Руській Лозовій.

У ворога залишається все менше сил для наступу. ЗСУ тримають рубежі та поступово переходять до контрнаступальних дій – звільнили селище Дмитрівка на Ізюмщині.

Агентство Телевидения Новости