Окупанти штурмують позиції ЗСУ на Харківщині біля Глибокого, Вовчанська та Синьківки

Оперативна інформація станом на 8.00 29.07.2024 щодо російського вторгнення.

На Харківському напрямку кількість атак за добу склала шість, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Глибокого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку відбулося два бойових зіткнення поблизу Новоосинового та Синьківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів неподалік Макіївки, Невського, Новосергіївки, Тернів, Новосадового та Торського.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали вісім штурмових дій російських загарбників поблизу Спірного, Верхньокам’янського, Переїзного та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували 10 разів в районах Васюківки, Іванівського, Часового Яру, Кліщіївки, Григорівки та Бондарного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак неподалік Північного, Нью-Йорка, Торецька та Залізного.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також українські воїни знешкодили 12 танків, вісім бойових броньованих машин, 74 артилерійських системи, дві РСЗВ, 39 БпЛА оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 62 автомобілі та 19 одиниць спеціальної техніки ворога.

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