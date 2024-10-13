Окупанти вчергове обстріляли Харківщину: поранено чоловіка

За процесуального керівництва Купʼянської та Ізюмської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 13 жовтня близько 10:00 ворожий FPV-дрон влучив у відкриту земельну ділянку у місті Купʼянськ. Поранення отримав 56-річний чоловік, який під час удару проходив неподалік.

Також 13 жовтня близько 2:50 окупанти здійснили масований обстріл селища Борова Ізюмського району. Пошкоджено приватні домоволодіння, багатоквартирні будинки, адміністративні будівлі, а також магазини. За попередніми даними, російська армія обстріляла населений пункт з РСЗВ «Смерч».

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями.

Агентство Телевидения Новости