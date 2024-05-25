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Окупанти вдарили по центру Харкова: є постраждалі (оновлено)
25 травня близько 19:10 окупанти завдали удару по Харкову.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
«Попередньо – район щільної житлової забудови. Щодо руйнувань та постраждалих – інформація уточнюється», – написав він.
Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, відомо про шістьох постраждалих. Серед постраждалих – хлопець 13 років, дитину госпіталізували.
Оновлено о 19:45. За даними Ігоря Терехова, кількість постраждалих збільшилася до восьми.
Оновлено о 19:52. «Вже маємо інформацію про 11 поранених», – написав Терехов.