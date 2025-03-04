Окупанти включають спортсменів з ТОТ до лав своєї армії

росіяни використовують спорт як черговий ресурс для своєї армії.

▶ ️ Що відбувається?

● Спортсменів із ТОТ змушують підписувати контракти з окупантами.

● Їхні імена вносять до списків майбутніх збірних рф.

● Військову службу “поєднують” із тренуваннями.

❗ Насправді це не про спорт – це примус і мобілізація!

▶ ️Що це означає?

● Більшість міжнародних змагань закриті для рф, а отже “кар'єра” під триколором – це шлях у нікуди.

● “Збірна” стане прикриттям для відправки спортсменів на фронт.

● кремль вкотре показує, що не бачить у людях нічого, крім гарматного м’яса.

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/6367

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