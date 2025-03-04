Окупанти включають спортсменів з ТОТ до лав своєї армії
росіяни використовують спорт як черговий ресурс для своєї армії.
▶ ️ Що відбувається?
● Спортсменів із ТОТ змушують підписувати контракти з окупантами.
● Їхні імена вносять до списків майбутніх збірних рф.
● Військову службу “поєднують” із тренуваннями.
❗ Насправді це не про спорт – це примус і мобілізація!
▶ ️Що це означає?
● Більшість міжнародних змагань закриті для рф, а отже “кар'єра” під триколором – це шлях у нікуди.
● “Збірна” стане прикриттям для відправки спортсменів на фронт.
● кремль вкотре показує, що не бачить у людях нічого, крім гарматного м’яса.
Джерело: https://t.me/sprotyv_official/6367