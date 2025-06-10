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Окупанти "засудили" двох бійців "Азову" до понад 20 років ув'язнення

Окупанти засудили двох бійців Азову до понад 20 років увязнення

У самопроголошеній "ДНР" російські окупанти "засудили" до 24 і 26 років ув'язнення двох військовослужбовців полку "Азов"

Про це пише Слідком рф.

Зазначається, що снайпера Руслана Орлова і санітара Артема Новікова визнано нібито винними у "жорстокому погоджені з цивільними", а також у "вбивстві двох і більше осіб, вчинене організованою групою, з мотивів політичної, ідеологічної ненависті".

"Слідством і судом встановлено, що у квітні 2022 року Орлов і Новіков, перебуваючи поруч із будинком № 42 по вулиці Ломізова в місті Маріуполі, виявили трьох чоловіків, які не брали участі у збройному конфлікті. Вважаючи, що зазначені особи займають проросійську позицію, фігуранти кримінальної справи, виконуючи незаконний наказ вищого за рівнем командування, здійснили з наявної вогнепальної зброї множинні постріли. Троє чоловіків були смертельно поранені", - стверджують у рф.

Як кажуть окупанти, Орлову призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 26 років, Новікову - 24 роки.

Джерело: espreso.tv

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