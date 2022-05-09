Окупанти завдали ракетного удару по Одесі під час візиту голови Євроради

Окупаційні війська 9 травня завдали ракетного удару по Одесі під час візиту до міста голови Європейської Ради Шарля Мішеля.

Про це повідомляє hromadske.ua із посиланням на прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Під час поїздки в Одесу Мішель зустрівся з Денисом Шмигалем та міським головою Геннадієм Трухановим. Зокрема, посадовці відвідали зруйнований російською ракетою житловий будинок, де загинули тримісячна дівчинка, її мама й бабуся.

«Жахливе горе, яке прийшло в цю та ще тисячі українських родин. Маємо зупинити росію та притягнути її до відповідальності. Європейський Союз поряд із нами в цій боротьбі», – наголосив Шмигаль.

Мішель зазначив, що прибув до Одеси, щоб відзначити День Європи, який у ЄС відзначають саме 9 травня.

«Я приїхав святкувати День Європи в Одесу, місто, де Пушкін сказав, що тут «можна відчути Європу». І де сьогодні український народ захищає свої пам’ятники від куль і ракет, і свою свободу від російської агресії. Ви не одні. ЄС підтримує вас», – написав Мішель.

Як повідомило оперативне командування «Південь», зранку 9 травня окупанти вдарили по Одеській області 4 ракетами типу «Онікс» із ракетного комплексу «Бастіон», який розташований в окупованому Криму.

За словами голови Одеської ОВА Максима Марченка, внаслідок удару отримав пошкодження об’єкт інфраструктури в одному з районів області.

Агентство Телевидения Новости