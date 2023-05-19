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Окупанти знов обстріляли Харківщину: щонайменше 17 населених пунктів

Окупанти знов обстріляли Харківщину: щонайменше 17 населених пунктів

Впродовж минулої доби окупанти продовжували обстрілювати мирне населення та цивільну інфраструктуру Харківщини. Під ударами загарбників опинилися щонайменше 17 населених пунктів у Харківському, Куп’янському та Чугуївському районах області.

Внаслідок ракетного удару по селу Циркуни загинув 52-річний цивільний чоловік, ще 2 чоловіків 41 та 57 років отримали поранення. У селі зруйновано 2 приватні житлові будинки, ще 13 будинків пошкоджено.

У селі Тешенківка Куп’янського району внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено будівлі, майно та техніку фермерського господарства.

У Вовчанську Чугуївського району пошкоджено житлові будинки, паркан та об’єкт цивільної інфраструктури.

У селах Стариця та Перківка Чугуївського району через ворожі обстріли зайнялися лісові пожежі.

«На лінії зіткнення захисники Харківщини надійно тримають свої позиції та завдають ворогу відчутних втрат. Віримо в ЗСУ та Перемогу України», – зазначив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости

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