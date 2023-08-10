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Онука втекла від бабусі під час прогулянки – поліція знайшла «біглянку»

Онука втекла від бабусі під час прогулянки – поліція знайшла «біглянку»

09 серпня близько 21:00 до Харківського РУП № 2 надійшло повідомлення про зникнення 12-річної дівчини з вадами здоров’я.

За словами заявниці, онука під час прогулянки різко побігла у невідомому напрямку, повідомляють в поліції Харківської області.

В ході проведення розшукових заходів дитину знайшли в кількох кварталах від місця мешкання.

Жодних подій кримінального характеру з дівчиною не сталося.

Поліцейські передали дівчину бабусі та провели з ними профілактичну бесіду.

Агентство Телевидения Новости

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