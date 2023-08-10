Сегодня 12:12
Просмотров: 122
Онука втекла від бабусі під час прогулянки – поліція знайшла «біглянку»
09 серпня близько 21:00 до Харківського РУП № 2 надійшло повідомлення про зникнення 12-річної дівчини з вадами здоров’я.
За словами заявниці, онука під час прогулянки різко побігла у невідомому напрямку, повідомляють в поліції Харківської області.
В ході проведення розшукових заходів дитину знайшли в кількох кварталах від місця мешкання.
Жодних подій кримінального характеру з дівчиною не сталося.
Поліцейські передали дівчину бабусі та провели з ними профілактичну бесіду.