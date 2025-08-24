Надзвичайне
ООН офіційно визнала повномасштабний голод у Газі

За прогнозом агентств, до кінця вересня понад 640 тисяч людей зіткнуться з катастрофічним рівнем продовольчої небезпеки по всьому сектору Гази. Ще 1,14 млн людей перебуватимуть у стані надзвичайної потреби, а 396 тисяч людей — у кризових умовах.

Доступ до їжі в секторі Гази серйозно обмежений. У липні кількість домогосподарств, які повідомляли про дуже сильний голод, порівняно з травнем, подвоїлася по всій території та більш ніж потроїлася в місті Газа.

Лише в липні було зафіксовано понад 12 тисяч дітей з гострим недоїданням. За прогнозами ООН, до кінця червня 2026 року кількість дітей під серйозною загрозою смерті через недоїдання зросте з 14 100 до 43 400.

Причиною погіршення ситуації в ООН називають загострення конфлікту в регіоні в останні два роки. У Газі спостерігають серйозні проблеми з доступом до гуманітарної допомоги, їжі, води, медичної допомоги, а також крах системи охорони здоров’я.

