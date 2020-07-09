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ООН спрогнозировал уровень нищеты в мире в связи с пандемией коронавируса

ООН спрогнозировал уровень нищеты в мире в связи с пандемией коронавируса

ООН считает, что количество людей, живущих в крайней нищете, может достигнуть 71 млн. В этом случае мировой уровень бедности сравняется с уровнем 1998 года.

В докладе о влиянии коронавируса на выполнение целей устойчивого развития 2030 года сообщается, что 1,6 млрд работников уже столкнулись со снижением дохода на 60%.

«Потеря дохода, нехватка социальной защиты и рост цен означают, что бедность теперь угрожает даже тем, чье экономическое положение ранее было устойчиво», — предупредили в ООН.

Источник: kavkazcenter.com

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