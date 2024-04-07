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Весьма странно, что ООН возмущается обстрелами Украины российских предприятий ВПК

Весьма странно, что ООН возмущается обстрелами Украины российских предприятий ВПК

Весьма странно, что ООН возмущается обстрелами Украины российских предприятий ВПК, снабжающих боеприпасами и военными средствами российскую армию, которыми она планомерно уничтожает украинские города и гражданскую инфраструктуру. И никто не замечает?

Например. россия атаковала Украину 13 «шахедами» и двумя баллистическими ракета. Ракеты С-300 прилетели в г.Покровск Донецкой области, где повреждено 6 многоэтажных домов и 17 частных. Кроме того, повреждены школьные автобусы, гуманитарный транспорт и два админздания.

В отличии от страны–террориста ВСУ наносят удары только по военным целям россии. Подтверждением этому могут служить сегодняшние удары по Ростовской области.

Прогнозировано россия запустила ракети и "шахеды" в отместку за удари ВСУ по ее военным аэродромам.

Под прицелом не только Киев. Опасность для Борисполя и Жулян, Миргород и Староконстантинов. Для этого запускают сначала "шахеды", чтобы выявить ПВО , а потом скорректировать полет ракет. Под постоянным прицелом россиян водохранилища Украины. Курс ракет постоянно меняется.

Интересно, представители ООН ЗАМЕТИЛИ, сколько российских ракет вчера прилетело не в военные объекты Украины? А их было не мало даже в одном Запорожье.

Нас принуждают к миру на условиях россии. Судя по риторике в части СМИ Запада в отношении Украины, создается печатление, что это Украина напала на невинную россию.

Джерело: https://t.me/Volnodumetz/1723

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