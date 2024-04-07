Весьма странно, что ООН возмущается обстрелами Украины российских предприятий ВПК, снабжающих боеприпасами и военными средствами российскую армию, которыми она планомерно уничтожает украинские города и гражданскую инфраструктуру. И никто не замечает?

Например. россия атаковала Украину 13 «шахедами» и двумя баллистическими ракета. Ракеты С-300 прилетели в г.Покровск Донецкой области, где повреждено 6 многоэтажных домов и 17 частных. Кроме того, повреждены школьные автобусы, гуманитарный транспорт и два админздания.

В отличии от страны–террориста ВСУ наносят удары только по военным целям россии. Подтверждением этому могут служить сегодняшние удары по Ростовской области.

Прогнозировано россия запустила ракети и "шахеды" в отместку за удари ВСУ по ее военным аэродромам.

Под прицелом не только Киев. Опасность для Борисполя и Жулян, Миргород и Староконстантинов. Для этого запускают сначала "шахеды", чтобы выявить ПВО , а потом скорректировать полет ракет. Под постоянным прицелом россиян водохранилища Украины. Курс ракет постоянно меняется.

Интересно, представители ООН ЗАМЕТИЛИ, сколько российских ракет вчера прилетело не в военные объекты Украины? А их было не мало даже в одном Запорожье.

Нас принуждают к миру на условиях россии. Судя по риторике в части СМИ Запада в отношении Украины, создается печатление, что это Украина напала на невинную россию.

Джерело: https://t.me/Volnodumetz/1723

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