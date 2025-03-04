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Оперативна інформація станом на 16.00 04.03.2025 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16.00 04.03.2025 щодо російського вторгнення

Агресор надалі не відмовляється від своїх планів щодо окупації території України, створює тиск на позиції наших підрозділів. Сили оборони України вживають заходів щодо зриву дій противника, завдають втрат у живій силі та техніці.

Загалом, від початку доби відбулося 59 бойових зіткнень.

Від цинічних обстрілів з території російської федерації постраждали прикордонні населені пункти, зокрема Старикове, Уланове, Попівка Сумської області; Миколаївка Чернігівської області.

На Харківському напрямку ворог двічі намагався просунутися в районі Вовчанська, отримав відсіч.

На Куп’янському напрямку загарбницька армія три рази атакувала поблизу Петропавлівки, Піщаного та Богуславки. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Лиманському напрямку ворог дев’ять разів атакував в районах населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Нове, Ямполівка та Діброва, до цього часу точаться бої у двох локаціях.

На Торецькому напрямку противник атакував в районах Торецька та Дачного, здійснив сім спроб покращити своє положення, три боєзіткнення на даний час продовжуються.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 12 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Промінь, Лисівка, Сергіївка, Андріївка, Олексіївка. Сили оборони стримують натиск противника та відбили всі атаки. Ворог завдав авіаційного удару в районі Горіхового.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворожі підрозділи чотири рази атакували позиції наших військ поблизу Костянтинополя, одна атака триває дотепер. Зазнали ударів керованими авіабомбами Январське, Новопавлівка, Олексіївка та Іванівка.

Сьогодні ворог один раз атакував позиції наших захисників в районі Привільного на Гуляйпільському напрямку. В той же час завдавав авіаударів по Комишувасі, Гуляйполю та Залізничному.

На Оріхівському напрямку відбулось шість боєзіткнень, ворог намагається просунутись в напрямку Нестерянки та Кам’янського, три боєзіткнення ще тривають.

На Придніпровському напрямку ворог проводив одну безуспішну атаку, під авіаударом опинилось Львове.

В Курській області українські оборонці відбили 14 атак загарбників. Також противник завдав вісім авіаційних ударів, скинувши при цьому 13 КАБ, здійснив 183 артилерійських обстріли. На даний час бої тривають у дев’яти локаціях.

На Сіверському та Краматорському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив, здійснює обстріли позицій Сил оборони та населених пунктів, задіює ударні БпЛА, проводить розвідку.

Підтримуйте українське військо! Переможемо!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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