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Оперативна інформація станом на 16.00 06.03.2025 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16.00 06.03.2025 щодо російського вторгнення

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Натомість, Сили оборони України зривають підступні плани ворога, завдаючи йому значних втрат у живій силі та техніці.

Загалом від початку доби відбулося 80 бойових зіткнень.

Від цинічних обстрілів з території російської федерації продовжують потерпати прикордонні населені пункти, зокрема Попівка, Кучерівка, Ясна Поляна та Пономаренки Сумської області. Крім того, авіаудару некерованими авіаракетами зазнав населений пункт Грем’яч Чернігівської області.

За сьогодні українські воїни відбили дві атаки в районі Вовчанська на Харківському напрямку.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив дві штурмові дії неподалік Загризового, отримав відсіч.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала вісім разів поблизу Невського та в напрямку Григорівки. Три боєзіткнення досі тривають.

На Краматорському напрямку українські захисники відбивають п’ять спроб окупантів просунутись вперед в районі Часового Яру, ще три боєзіткнення вже завершились. Ворог завдав авіаудару по Краматорську.

На Торецькому напрямку противник 18 разів атакував неподалік Диліївки, Кримського, Озарянівки та Торецька. Чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 12 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Промінь, Надіївка та Андріївка. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 11 атак, одне боєзіткнення - досі триває. Авіаударів керованими бомбами зазнав Сухий Яр.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку наші воїни відбили чотири ворожі атаки поблизу Костянтинополя.

На Гуляйпільському напрямку загарбник не припиняє спроб покращити своє положення. Сьогодні Сили оборони відбили три спроби просунутись вперед в районах Привільного та Новосілки. Також авіація противника завдала ударів керованими авіаційними бомбами по Гуляйполю, Темирівці, Залізничному та Зеленому Полю. Окрім цього, некерованими ракетами вдарила по Новополю.

На даний час наші війська ще відбивають чотири ворожі штурми на Оріхівському напрямку, загалом за сьогодні окупант сім разів активно йшов на позиції українських підрозділів в районах Малої Токмачки, Нестерянки та П’ятихаток. Авіаударів з боку ворога зазнали Степове, П’ятихатки та Плавні.

На Сіверському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

В Курській області українські оборонці відбили 16 атак росіян, одинадцять зіткнень досі тривають. Противник, від початку доби, завдав 18 авіаційних ударів, загалом скинув по позиціях наших військ та населених пунктах 23 керовані авіаційні бомби та здійснив 261 артилерійський обстріл.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.

Підтримуйте українське військо! Переможемо!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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