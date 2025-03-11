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Оперативна інформація станом на 16.00 11.03.2025 щодо російського вторгнення

Оперативна інформація станом на 16.00 11.03.2025 щодо російського вторгнення

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. Терористи продовжують руйнувати українські міста і села ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами.

Сили оборони вживають необхідних заходів для недопущення просування противника вглиб української території.

На цей час відбулося 202 бойових зіткнення.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Рудак та Дмитрівка Сумської області.

На Харківському напрямку противник від початку доби п’ять разів проводив наступальні дії в напрямках населених пунктів Глибоке та Вовчанськ, від ворожої авіації постраждали Козача Лопань, Гоптівка та Ветеринарне.

На Куп’янському напрямку російські окупанти 40 разів атакували позиції Сил оборони в районах Нової Кругляківки, Петропавлівки та Загризового, на даний час триває п’ять боєзіткнень.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 18 атак на позиції українців поблизу населених пунктів Греківка, Ямполівка, Новомихайлівка, Нове та Зелена Долина. Дотепер тривають сім боєзіткнень.

На Сіверському напрямку наші оборонці відбили дві атаки противника в напрямках населених пунктів Білогорівка та Верхньокам’янське, ще три боєзіткнення тривають досі.

На Краматорському напрямку українські захисники відбивають чотири штурмові дії російських загарбників. Ворог намагається прорватися в районах Майського, Часового Яру та Ступочок. Дев’ять атак вже успішно відбито нашими оборонцями.

На Торецькому напрямку наші захисники відбили 21 штурм окупантів поблизу Диліївки, Дачного, Дружби, Курдюмівки та Торецька, ще шість бойових зіткнень тривають.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 58 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Водяне Друге, Новотроїцьке, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Зелене, Звірове, Леонтовичі, Сергіївка, Удачне, Новоолександрівка, Надіївка, Преображенка, Богданівка, Катеринівка, Олексіївка, Шевченко та Андріївка. Сили оборони стримують натиск та відбили 47 атак противника, 11 боєзіткнень тривають дотепер. Авіаційних ударів зазнала Нова Полтавка.

На Новопавлівському напрямку ворог 15 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах Костянтинополя, Катеринівки, Вільного Поля та Бурлацького. На даний час тривають три боєзіткнення.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 15 боїв із противником у районах населених пунктів Привільне, Зелене Поле, Новосілка та Новопіль. Авіаційних ударів штурмової авіації зазнали населені пункти Гуляйполе та Новопіль.

На Оріхівському напрямку ворог проводив дев’ять наступальних дій у напрямках населених пунктів Новоданилівка, Степове, П’ятихатки, Щербаки, Кам’янське та Лобкове. На цей час незавершеними залишаються чотири боєзіткнення.

На Придніпровському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників, успіху не мав.

На Курському напрямку з початку доби відбулося 23 боєзіткнення, 14 з яких тривають дотепер. Крім того, ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинувши три КАБ, та здійснив 167 артилерійських обстрілів, зокрема дев’ять - із реактивних систем залпового вогню.

На решті напрямків — без особливих змін.

Підтримуйте Збройні Сили України! Разом переможемо!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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