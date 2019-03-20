Отголоски Второй мировой войны: в Московском районе нашли боеприпас

В Московском районе Харькова недалеко от жилых домов нашли предмет, похожий на мину. В службе ГСЧС сообщают: по приезду на место обнаружили, что находкой является действительно минометный снаряд времен Второй мировой войны, который не взорвался.

Игорь Лупандин, пом.нач. ГУ ГСЧС в Харьк.обл.

А люди, які там проходили, це побачили, бо там поруч є дачний посёлок, в тому числі там є гаражі, де люди там є. А також вони проходили, побачили і зателефонували нам по телефону «101»

Скорее всего, говорят спасатели, мину нашли металлоискателем, и, поняв, что такую ​​находку в пункте приема металлолома не возьмут, просто бросили посреди улицы. Они предостерегают, что любое механическое воздействие со стороны человека, будь то распиливание или сильный удар - и ржавая мина просто бы разорвалась.

Опасность может таиться и в сжигании сухой травы, ведь если при взаимодействии с огнем окажутся артиллерийские снаряды, которые после зимы оказались на поверхности - взрыва не избежать.

Местных огородников такая находка даже не удивляет. Они рассказывают, что уже привыкли, что каждый дачный сезон находят воспоминания былой войны - гильзы, осколки и другие части боеприпасов.

Анатолий, местный житель

После вспашки - люди пашут, обязательно где-то наткнутся. А я их складываю как реквизит, реликвии… как реликвии складываю осколки. Да, прямо на участке

В прошлом году сюда также вызвали спасателей, говорит Анатолий. Между тем в службе ГСЧС отмечают, что только за одни сутки их специалистами были ликвидированы более 20 снарядов времен Второй мировой войны. Именно поэтому они просят людей быть особенно внимательными и в случае находок любых подозрительных предметов звонить по номеру «101»

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