Сегодня 08:46
Партнерство США і України розпадається, через дії Пентагону гинули українські солдати, яким Вашингтон заблокував передачу боєприпасів, — NYT

● Поки президент Трамп домагався мирної угоди, а Володимир путін — перемоги, внутрішні угруповання в Білому домі та Пентагоні підточували українські військові зусилля.

● Поїзд вийшов з армійського складу США на заході Німеччини і попрямував у бік Польщі та українського кордону. Це були останні 800 миль трансатлантичного ланцюжка поставок, який протягом більш ніж трьох довгих років війни підтримував Україну.

● Вантаж у цей Складався з 155-міліметрових артилерійських снарядів — 18 000 штук, укладених у ящики, з окремо упакованими детонаторами, щоб виключити детонацію під час транспортування.

● Їх кінцевим пунктом призначення був східний фронт, де генерали Володимира В. путіна стягували сили і вогневу міць проти міста Покровська.

● Битва точилася за територію і стратегічну перевагу, але також і за символічний ефект: путін хотів показати американському президенту Дональду Трампу, що росія дійсно перемагає.

● Рекламуючи свій військовий план, росіяни говорили радникам Трампа: «Ми вдаримо там по них ще сильніше, у нас є для цього боєприпаси».

● У Вашингтоні міністр оборони Піт Хегсет теж говорив про боєприпаси — виступаючи перед підкомітетом Сенату з асигнувань, він заявив, що боєприпаси, виділені Україні за колишнього президента Джозефа Байдена, «як і раніше надходять».

● Насправді трьома місяцями раніше Хегсет без будь-якого оголошення прийняв рішення притримати одну ключову категорію озброєнь — американські 155-міліметрові снаряди.

● Запаси армії США вичерпувалися, попереджали його радники; їх утримання, як вони вважали, мало змусити європейців активніше включитися і взяти на себе більшу відповідальність за війну біля власних кордонів.

● Так день за днем тисячі і тисячі 155-міліметрових снарядів, призначених для України, лежали на піддонах на складі боєприпасів. Американський головнокомандувач в Європі генерал Крістофер Каволі відправляв лист за листом, благаючи Пентагон дати дозвіл на їх відправку. «Пробка» була знята лише після втручання Джека Кіна — відставного генерала армії і коментатора Fox News, близького до президента.

● Але 2 липня, коли поїзд вже наближався до українського кордону, до Європейського командування армії США надійшов новий наказ: «Перенаправити все. Негайно».

● Чому «звільнені снаряди» знову опинилися в полоні, так і не було пояснено. У підсумку вони простояли всього 10 днів на залізничній станції неподалік від Кракова. Але для офіцерів армії США, які протягом трьох з половиною років боролися за підтримку української справи, перерваний шлях цих 18 000 снарядів став символом нової — хаотичної, непослідовної і роз'їдаючої — ролі Америки в цій війні.

● «Це відбувалося стільки разів, що я вже збився з рахунку, це буквально вбиває їх. Смерть від тисячі порізів», — сказав один високопоставлений американський чиновник.

------------

Трамп зацікавлений лише в бізнесі, на жаль.

Джерело: https://t.me/smolii_ukraine/132057

