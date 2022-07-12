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Патрульні розшукали чоловіка, який збив пішохода та втік з місця ДТП

Патрульні розшукали чоловіка, який збив пішохода та втік з місця ДТП

Напередодні ввечері патрульні отримали виклик про ДТП з травмованими на вулиці Роганській. Поліцейські оперативно прибули на місце автопригоди.

Правоохоронці встановили, що водій автомобіля Hyundai здійснив наїзд на літнього чоловіка, після чого поїхав у невідомому напрямку. Медики ушпиталили пішохода з чисельними травмами.

Патрульні передали опис автомобіля через радіоефір та негайно розпочали пошук водія. Як результат, на вулиці Зубарєва, поліцейські розшукали авто Hyundai, в якого були характерні пошкодження. Також розшукали і водія, який зізнався, що скоїв ДТП, але через страх поїхав з місця.

Для встановлення обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Агентство Телевидения Новости

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