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30.03.2022 21:56
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Під час авіаудару на Ізюмщині загинула мати та дитина

Під час авіаудару на Ізюмщині загинула мати та дитина

Військовослужбовці ЗС РФ нанесли авіаудар по селищу Слобожанське Ізюмського району: внаслідок цього було пошкоджено житловий будинок. Про це повідомили в прокуратурі Харківської області. Від вибухових травм загинув 11-річний хлопчик та його мати.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими СВ Управління СБУ в Харківській області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування триває.

Агентство Телевидения Новости

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