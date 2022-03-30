Під час авіаудару на Ізюмщині загинула мати та дитина

Військовослужбовці ЗС РФ нанесли авіаудар по селищу Слобожанське Ізюмського району: внаслідок цього було пошкоджено житловий будинок. Про це повідомили в прокуратурі Харківської області. Від вибухових травм загинув 11-річний хлопчик та його мати.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими СВ Управління СБУ в Харківській області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування триває.

Агентство Телевидения Новости