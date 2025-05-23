Перший день великого обміну: 390 українців визволено з російської неволі
Сьогодні, у перший день проведення обміну у форматі “1000 на 1000”, Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за дорученням Президента України визволено з російської неволі 390 українців - 270 військових та 120 цивільних громадян.
Додому повертаються 270 Захисників - це військовослужбовці ЗСУ, зокрема ВМС, ДШВ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.
Звільнені оборонці захищали нашу землю на Донецькому, Луганському, Запорізькому, Харківському, Херсонському напрямках, а також брали участь в боях в Чернігівській, Сумській та Київській областях.
Серед визволених сьогодні - 3 жінки та 387 чоловіків.
Звільнені з російської неволі пройдуть медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, всі належні виплати за весь час перебування в неволі та реінтегруються в суспільство.
Нинішній обмін є частиною великого обміну “1000 на 1000”. Координаційний штаб не зупиняє роботу і найближчим часом готуємось до зустрічі другої групи звільнених українських бранців.
Працюємо над поверненням усіх!
Слава Україні!
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/24614