По факту жестокого обращения с животными открыто уголовное производство

Мертвую собаку 10 января обнаружила прохожая и позвонила в полицию. В рамках досудебного расследования назначена соответствующая экспертиза для установления причины гибели животного, сообщает пресс-служба ГУНП Харьковской области.

В настоящее время полицейские осуществляют комплекс необходимых мер по выяснению всех обстоятельств происшествия и установления лиц, причастных к уголовному правонарушению. С этой целью следователи прорабатывают показы заявителей, жителей района, которые могли бы стать свидетелями обстоятельств гибели собаки.

Сведения о происшествии внесены в ЕРДР с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

Напомним, сегодня в харьковских Telegram-каналах появилась информация об убийстве собаки и нескольких кошек: мертвых животных нашли в Основянском районе.

Агентство Телевидения Новости