Нью-Йорк Таймс (https://www.nytimes.com/2026/01/04/world/americas/trump-venezuela-leader-rodriguez-machado.html) опубликовал статью где объясняет почему США в Венесуэле сделали ставку на вице-президента Делси Родригес

56-летняя г-жа Родригес занимает должность временного лидера Венесуэлы, обладая опытом решения экономических проблем и организации перехода страны от коррумпированного социализма к столь же коррумпированному капитализму невмешательства государства.

Она дочь марксистского партизана, прославившегося похищением американского бизнесмена. Частично образование получила во Франции, где специализировалась на трудовом праве.

Она занимала посредственные государственные посты в правительстве предшественника г-на Мадуро, Уго Чавеса, прежде чем получила повышение и была повышена в должности благодаря своему старшему брату Хорхе Родригесу, который в конечном итоге стал главным политическим стратегом г-на Мадуро.

Госпоже Родригес удалось стабилизировать экономику Венесуэлы после многолетнего кризиса и постепенно, но неуклонно наращивать добычу нефти в стране на фоне ужесточения санкций США, что принесло ей даже неохотное уважение некоторых американских чиновников.

По мере того как г-жа Родригес укрепляла свой контроль над экономической политикой и устраняла соперников , она налаживала связи с экономической элитой Венесуэлы, иностранными инвесторами и дипломатами, для которых она представляла себя как мягко говорящую технократку и контраст с крепкими сотрудниками служб безопасности, составлявшими большую часть ближайшего окружения г-на Мадуро.

Эти союзы принесли свои плоды в последние месяцы, обеспечив ей влиятельных сторонников, которые помогли укрепить ее восхождение к власти. В субботу ее приход к власти был встречен с осторожным оптимизмом некоторыми из руководителей венесуэльских компаний, которые в частных разговорах заявили, что у нее есть навыки для обеспечения экономического роста, если она сможет убедить Соединенные Штаты ослабить свой контроль над экономикой страны.

Несмотря на все свои технократические наклонности, г-жа Родригес никогда не осуждала жестокие репрессии и коррупцию, поддерживающие правление г-на Мадуро, однажды назвав свое решение присоединиться к правительству актом «личной мести» за смерть ее отца в тюрьме в 1976 году после допроса агентами разведки из проамериканских правительств.

Способность г-жи Родригес вести переговоры, преодолевая идеологический раскол в Венесуэле, может оказаться полезной для смягчения напряженности. Хуан Франсиско Гарсия, бывший депутат от правящей партии, который впоследствии порвал с правительством, сказал, что у него были некоторые опасения по поводу ее способности управлять страной, но он дал ей шанс.

«История полна примеров и личностей, связанных с диктаторами, которые в тот или иной момент служили мостом для стабилизации страны и перехода к демократическому сценарию», — сказал г-н Гарсия.

Операция в Венесуэле это операция Марко Рубио. Теперь он будет иметь больше влияния в команде Трампа.

У США были плохие примеры смены режима и перехода к демократическому правлению, которое в последствии приводили к хаосу т.к. новая власть, выбранная по всем правилам, банально не смогла навести порядок. Ирак, Ливия, Египет.

Теперь США решили делать ставку на членов текущей власти - от них требуется полная лояльность США.

США в свою очередь дают в замен военную поддержку.

Мир не идеальный.

