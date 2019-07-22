Под Харьковом нашли пропавшего ребенка

В Дергачах полицейские разыскали пропавшего 8-летнего ребенка.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в полицию обратилась местная жительница с просьбой найти ее 8-летнего сына. Женщина сообщила, что ребенок еще утром пошел гулять и вечером не вернулся домой.

Выяснив приметы разыскиваемого, полицейский-водитель местного отдела полиции охраны на одной из улиц города заметил похожего по описанию ребенка.

Как оказалось, все это время мальчик гулял по улицам города, и никаких противоправных действий в отношении него совершено не было.

Полицейские доставили найденного ребенка домой и передали матери.

Агентство Телевидения Новости