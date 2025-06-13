Под ложным флагом: московская компания пыталась купить бывший норвежский корабль береговой охраны для арктических плаваний

Переодевшись в бизнесменов из Дубая, приближённые российской компании для приключенческих туров пытались купить 70-летнее судно "Stålbas", чтобы использовать его для экспедиционных круизов на Новую Землю и Землю Франца-Иосифа. Сделку удалось остановить в последний момент после того, как расследованием занялся Barents Observer.

"Наша экспедиция начинается в Мурманске, где "Stålbas" уже ожидает участников экспедиции," — рекламирует компания "Морская Практика" на своем сайте.

"На второй день мы начинаем путешествие к Земле Франца-Иосифа и знакомимся с кораблем, на котором проведем следующие три недели", — говорится в описании круиза.

"Добро пожаловать на борт!" — подчеркивает компания.

Прилагается подробная брошюра, описывающая корабль и его удобства, включая 14 кают. Лучшие каюты стоят 1,8 миллиона рублей (€20,000) за пассажира.

Проблема, однако, в том, что все это основано на мошенничестве.

Barents Observer выяснил, что "Морская Практика" и ее партнеры пытались, но не смогли купить "Stålbas" у норвежской компании "Barens Offshore", базирующейся в Тромсё.

Притворяясь покупателями из Объединенных Арабских Эмиратов, они объяснили, что намерены использовать "Stålbas" в качестве вспомогательного судна для парусников в Гренландии.

Сделка была почти заключена, когда Barents Observer связался с Сигне Корнелиуссен, менеджером по эксплуатации в "Barens Offshore".

Она не знала о российской связи.

"Это совершенно новая информация для нас", — сказала она. "Покупатели предоставили ложную информацию о себе."

Заинтересованные покупатели базировались в Дубае и, как сообщается, не имели связей с россией.

"Мы работали с контактами из Дубая. Они не были в санкционных списках и, по-видимому, не имели связи с россией," — объясняет Корнелиуссен.

Тем не менее, Корнелиуссен становилась все более подозрительной к покупателям, которые представлялись арабами.

В конечном итоге норвежцы приостановили процесс продажи, и деньги не были переведены дубайской компании. "Stålbas" сегодня все еще пришвартован в Тромсё, на севере Норвегии.

"Barens Offshore" предоставляет услуги для офшорных сейсморазведочных операций и морских исследований в Арктике. У компании большой опыт работы в суровых арктических условиях, включая Баренцево море, Карское море, а также вокруг Шпицбергена и Гренландии.

Компания из Тромсё владеет и управляет 70-летним "Stålbas" с 2010 года. Корабль изначально был построен как рыболовное судно, но позже использовался Норвежской береговой охраной.

За продажу "Stålbas" отвечали судовые брокеры из "Atlantic Shipping".

Брокер Фредрик Вернхульт говорит Barents Observer, что компания из Дубая намеренно ввела продавцов в заблуждение.

"У нас есть свои стандарты. И нам не разрешено продавать какие-либо корабли россиянам из-за санкций", — говорит он.

"Сегодня мы отменили сделку",— объясняет он.

Вернхульт объясняет, что его компания ранее не сталкивалась с подобным подходом со стороны покупателей.

"Но мы знаем, что эта проблема существует. И в Дубае много россиян", — добавляет он.

Barents Observer обратился к "Морской Практике" за комментарием к этой статье, но ответа не получил.

российская компания организует экспедиционные круизы к местам назначения как в Арктике, так и в Антарктике. Экспедиция на корабле, арендованном "Морской Практикой", на этой неделе сделает заход в порт Баренцбург, российский город в архипелаге Свальбард в Норвегии.

Круиз организован в сотрудничестве с Арктикуголь, российской государственной компанией, базирующейся в Баренцбурге.

"Морская Практика" на 100 процентов принадлежит Константину Попову, человеку с более чем 30-летним опытом участия в парусных экспедициях. У него хорошие связи, и он сотрудничает с несколькими отставными капитанами ВМФ россии. Среди них Лев Родштейн, который ранее командовал атомной подводной лодкой, и Андрей Халевин, который командовал ракетным крейсером "Адмирал Нахимов".

Международное сообщество ввело масштабные санкции против россии после начала полномасштабной войны против Украины. Сотни судов были включены в санкционные списки. российские компании впоследствии разработали теневые схемы для обхода ограничений. Это включает в себя развитие так называемых 'теневых флотов'.

Джерело: thebarentsobserver.com

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