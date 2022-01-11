Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:10
Просмотров: 281

Погиб 27-летний футболист сборной Турции

Погиб 27-летний футболист сборной Турции

Ужасная трагедия.

Футболист «Коньяспора» и сборной Турции Ахмет Чалик перевернулся на машине в районе Анкары.

Автомобиль улетел в кювет.

Чалик получил травмы, несовместимые с жизнью и умер на месте ДТП.

Ахмету Чалику было 27 лет. За его плечами 8 матчей за сборную Турции и 1 забитый гол. В своей клубной карьере он успел поиграть за турецкие команды «Герчленбирлиги», «Галатасарай» и «Коньяспор».

В составе «Галатасарая» Ахмет Чалик дважды становился чемпионом Турции.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 