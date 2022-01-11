Погиб 27-летний футболист сборной Турции

Ужасная трагедия.

Футболист «Коньяспора» и сборной Турции Ахмет Чалик перевернулся на машине в районе Анкары.

Автомобиль улетел в кювет.

Чалик получил травмы, несовместимые с жизнью и умер на месте ДТП.

Ахмету Чалику было 27 лет. За его плечами 8 матчей за сборную Турции и 1 забитый гол. В своей клубной карьере он успел поиграть за турецкие команды «Герчленбирлиги», «Галатасарай» и «Коньяспор».

В составе «Галатасарая» Ахмет Чалик дважды становился чемпионом Турции.





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