Происшествия
Перейти к списку новостей
13.11.2019 15:35
Просмотров: 272

Появилось видео обрушения потолка в здании полиции, при котором пострадали два человека

Появилось видео обрушения потолка в здании полиции, при котором пострадали два человека

В сети появилось видео обрушения потолка в здании областного управления полиции, которое накануне произошло над центральной лестницей в здании ГУНП на Еврейской, 12.

В результате обрушения потолка пострадало два сотрудника уголовного розыска.

Пострадавших госпитализировали с травмами.

Позже стало известно, что у одного из них, помимо ссадин и сотрясений мозга, диагностировали закрытый перелом обеих ног.

Видео обрушения потолка было опубликовано на YouTube-канале Думская.нет.

На записи видно, что обрушение случилось, когда на лестнице были люди.

В ведомстве отмечают, что капитальный ремонт в главке проводился больше 15 лет назад.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 