Поліція перевіряє обставини підриву на міні енергетика в Харківській області

2 жовтня на території Оскільської громади у полі між селами Довгеньке та Яремівка 50-річний працівник «Харківобленерго» натрапив на невідомий вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху він отримав мінно-вибухове поранення.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

За даними ГУНП Харківської області, чоловік працює електромонтером. Під час роботи на автодорозі поблизу села Довгеньке він випадково наступив на невідомий вибуховий предмет.

З травмами 50-річного мешканця міста Ізюм доставили до лікарні. Попередньо встановлено, що постраждалий наступив на предмет, зовні схожий на міну «пелюстку».

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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