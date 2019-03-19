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Полиция ищет двух маленьких братьев

Полиция ищет двух маленьких братьев

В Харькове разыскивают двух пропавших малолетних братьев – 4-летнего Андрея Оглы и 7-летнего Эйнера Оглы.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 18 марта в 12:46 в полицию обратилась мать мальчиков и сообщила, что родственники, воспользовавшись ее отсутствием, без ее разрешения забрали детей.

Приметы Андрея: на вид 3-4 года, рост около 116 см, худощавого телосложения, русые темные волосы, карие глаза. Мальчик был одет в пижаму голубого цвета и голубые кроссовки.

Приметы Эйнера: на вид 7-8 лет, рост около 120 см, худощавого телосложения, русые темные волосы, серые глаза. Ребенок был одет в серый спортивный костюм с надписью «Gucci» и черные кроссовки.

Полицейские установили, что дети, предположительно, находятся вместе с отцом, жителем  Одессы, который может передвигаться на авто «BMW» серого цвета с номерными знаками иностранной регистрации.

Правоохранители просят всех владеющих информацией о местонахождении детей, сообщать ее в Новобаварский отдел полиции по телефонам: (057) 370-21-25, 370-41-30, 0633783181 или 102.

Агентство Телевидения Новости

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