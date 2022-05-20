Помер тракторист, який постраждав в результаті ракетного удару на Харківщині

У лікарні помер 26-річний чоловік, який отримав поранення під час польових робіт у Харківській області. Один із російських снарядів влучив у його трактор.

Внаслідок ракетного удару чоловік отримав опіки та травми ніг, однак через деякий час помер, пише OBOZREVATEL.

Як розповіла мати загиблого, її син Олег Гайдабур був родом із Полтавської області. Кілька днів лікарі боролися за життя чоловіка в Харківському військовому госпіталі.

За словами матері загиблого, точну причину смерті лікарі ще не назвали. Також вона уточнила, що лікування чоловіка оплачували за рахунок підприємства, де він працював.

Нагадаємо, під час роботи в полі на Харківщині прямо до трактора потрапила ракета, випущена з російського літака. 26-річний тракторист із численними опіками та пораненнями ніг був доставлений до лікарні.

Агентство Телевидения Новости