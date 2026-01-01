Надзвичайне
‼️Понад 10 000 російських солдатів у полоні

Проєкт «Хочу жити» вперше публікує комплексну статистику (https://t.me/hochu_zhyt/4325) щодо понад 10 000 російських військовослужбовців, які потрапили в полон за час повномасштабного вторгнення.

Кількість росіян, які здаються в полон, щороку зростає. За неповний 2025 рік у полон потрапило більше російських військових, ніж за 2022 і 2023 роки разом узяті. У середньому щотижня здаються від 60 до 90 військовослужбовців зс рф, а в серпні 2024 року цей показник сягав 350 осіб на тиждень. Із червня 2023 року російські солдати потрапляють у полон частіше, ніж українські в російський.

Найбільше полонених було взято в Покровському та Бахмутському районах Донецької області, Курській області та Пологівському районі Запорізької області.

У 2025 році різко зросла кількість іноземних найманців у полоні. Щотижня 2–3 полонених виявляються завербованими громадянами третіх країн. Загалом майже 7% усіх російських військовополонених в Україні — це іноземці з 40 країн світу.

Типовий російський військовополонений це:

● 83% – рядовий склад.

● 13% – сержанти.

● Майже 3% – офіцери.

● Вік – від 18 до 65 років.

● Близько 76% – контрактники (включно з завербованими в тюрмах і ПВК).

● 19% – мобілізовані.

● Майже 5% – строковики.

Про примус або обман заявили 24% полонених. 40% мають судимості, найчастіше – за крадіжки, наркотики, грабіж і розбій, тяжкі тілесні ушкодження та вбивства.

Лише 7% мають вищу освіту, тоді як 30% не закінчили навіть школу. До війни 38% були безробітними. Майже половина має дітей, зокрема 8% – трьох і більше.

Сотні осіб потрапили в полон із тяжкими хронічними захворюваннями, зокрема ВІЛ/СНІДом, туберкульозом, діабетом і психічними розладами.

У межах обмінів на українських Захисників до росії повернули трохи більше ніж 6 000 військовополонених, понад половину з них – у 2025 році. Відомо щонайменше про 237 колишніх російських полонених, які після обміну загинули або зникли безвісти, будучи повторно відправленими на фронт. Четверо російських солдатів нині перебувають у полоні вже вдруге.

▶ ️росія в першу чергу забирає з полону етнічних росіян без тяжких поранень і з коротким терміном перебування в полоні. Іноземних найманців рф для обміну не запитує.

Тисячі військовополонених армії рф, зокрема поранені, хворі та строковики, досі залишаються в Україні. росія вже четвертий рік відмовляється від обміну за принципом «всіх на всіх».

Джерело: https://t.me/Koord_shtab/17278

Новости портала «Весь Харьков»

