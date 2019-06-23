Попытка переворота в Эфиопии - убит начальник генштаба

В Эфиопии в ходе беспорядков в северных районах страны убиты начальник генерального штаба обороны и несколько высокопоставленных чиновников, сообщает ВВС.

По словам премьер-министра Эфиопии Абийя Ахмеда Али, начальник генштаба страны Саэр Меконнен застрелен в ходе беспорядков в городе Бахир Дар, что в регионе Амхара.

Ахмед Али также сообщил, что убийцами Меконнена стали "некоторые его коллеги, ставшие на путь предательства".

Также отмечается, что в самом Бахир Даре продолжается стрельба. Кроме того, перестрелки зафиксированы в Аддис-Абебе.

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