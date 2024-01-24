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Пошукова операція на місці зруйнованого російською ракетою будинку в Харкові завершена

Пошукова операція на місці зруйнованого російською ракетою будинку в Харкові завершена

Сьогодні, 24 січня, вилучено тіла ще двох людей на місці зруйнованої російською ракетою 5-поверхівки. Загалом у результаті вчорашнього російського удару по Харкову загинуло 10 людей.

Про це повідомили в ДСНС України.

Рятувальники розчищали завали, прибирали та демонтували аварійні конструкції. За допомогою важкої інженерної техніки протягом двох днів прибрано 160 тонн будівельного сміття.

Агентство Телевидения Новости

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